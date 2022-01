Costa spiega che: "Se la pandemia cambia è giusto rivedere le regole"

globalist

5 Gennaio 2022

Non possiamo restare immobili con regole vecchie se la pandemia sta cambiando. Ne è consapevole il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Dato che “lo scenario è cambiato, le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche”. sull’andamento della pandemia in Italia, sottolineando che “il vaccino protegge dalla malattia grave e dai decessi, ma non impedisce completamente la diffusione del contagio”. Bene comunque, secondo Costa, “l’abolizione della quarantena e l’estensione del Super green pass“.

Le ultime misure, ha proseguito Costa in un intervista al Quotidiano Nazionale, consentono “più presenze a lavoro”, e anche la diminuzione del “carico dei tamponi nei territori all’origine degli ingorghi degli ultimi giorni”. La burocrazia non può costringere a quarantene forzate, “un problema di cui dobbiamo farci carico”, ha sostenuto il sottosegretario. “I numeri di questi giorni – ha spiegato – hanno ingolfato la macchina, ma questo non si può scaricare sui cittadini”.