Il Covid dilaga in Europa: 4,9 milioni di contagi in una settimana, 100 milioni dall'arrivo del covid

2 Gennaio 2022

Il combinato disposto del freddo che da sempre aiuta i virus influenzali e della variante Omicron che è molto più contagiosa.

L’attuale fiammata dei contagi, spinta dalla variante Omicron del Covid, ha portato l’Europa a superare i cento milioni di casi dalla scoperta del coronavirus nel dicembre 2019, secondo un conteggio della Afp.

Negli ultimi sette giorni, l’Europa ha contato oltre 4,9 milioni di contagi, con un aumento del 59% rispetto alla settimana precedente.

Esclusi i micro-Stati, i dieci Paesi con la più alta incidenza di casi al mondo su 100mila abitanti sono tutti in Europa, a cominciare da Danimarca (2.045), Cipro (1.969) e Irlanda (1.964). In tutto, le 100.074.753 infezioni individuate in tutta la regione europea (52 Paesi e territori che vanno dalla costa atlantica all’Azerbaigian e alla Russia) rappresentano più di un terzo dei casi rilevati nel mondo dall’inizio della pandemia.