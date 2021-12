I cuori di due innamorati sono sincronizzati: la scienza ci dice che la frequenza cardiaca si "adegua"

globalist

22 Dicembre 2021

Preroll

Cosa scalda di più il cuore dell’amore? Cosa avvicina più di tutto due cuori? Ecco, nel vero senso della parola, la risposta è l’amore: perché i cuori di due persone che si amano e vivono insieme battono all’unisono.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una ricerca dell’Università dell’Illinois ha spiegato infatti che la frequenza cardiaca tende ad adeguarsi a quella del partner. I risultati dell’indagine, coordinata da Brian Oglosky, sono stati pubblicati sul Journal of social and personal relationships.

Middle placement Mobile

Cuore “a tempo” – La sincronizzazione del battito del cuore avviene soprattutto nelle coppie che stanno insieme da tempo: la ricerca, scrive “Repubblica”, ha infatti esaminato partner ultra 65enni con lunghe relazioni alle spalle. Sono stati misurati frequenza cardiaca e distanza fisica dal compagno in vari momenti della giornata per un periodo di due settimane e i sensori hanno rilevato che c’è un’evidente relazione tra la vicinanza tra i due e i battiti del cuore, che si “autoregolano” sul ritmo dell’altro.

Dynamic 1

Adeguare il battito – Il muscolo cardiaco semplicemente si adegua a quello dell’altro. Non è chiaro chi “domini” all’interno della coppia in questa particolare relazione: ci sono casi in cui è lui ad adattarsi e altri in cui si adegua lei. Una sorta di “danza”, hanno scritto gli esperti dell’università americana, sottolineando che risulta evidente la sincronizzazione legata al rapporto tra i due. Lo studio dimostra comunque che il cuore segue, e quasi misura, il benessere della coppia.

D’altra parte, sono molte le ricerche che mettono in relazione la salute fisica con il buon rapporto con il partner. Il cuore risente della qualità della vita di coppia, ci dice in particolare questa ultima ricerca, e il legame di due persone sotto lo stesso tetto condiziona il suo funzionamento. E soprattutto il suo battito.