L'Aifa non ha dubbi: "Nessuna incertezza per il vaccino Pfizer agli under 12. E' sicuro ed efficace"

3 Dicembre 2021

E’ stato definito come “Sicuro ed efficace”. Dopo giorni di dubbi ora Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), non ha dubbi: ha passato al vaglio il dossier sul vaccino Pfizer per i bambini 5-11 anni ed ha affermato che “non ci sono elementi di incertezza”.

La vaccinazione ha mostrato “un’efficacia nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Sars CoV-2 nel 91% rispetto al placebo” ed ”è verosimile che il livello di protezione da ricoveri e decessi potrebbe essere anche maggiore”, dice in un’intervista al Corriere della Sera.

Inoltre “non sono emersi eventi avversi gravi. Nei 3100 bimbi che hanno ricevuto il vaccino non sono stati osservati, almeno nel follow up a breve termine ora disponibile, eventi avversi gravi correlati al vaccino nè episodi di miocardite o pericardite, infiammazioni al cuore. L’elenco degli eventi avversi è rassicurante: sono di lieve entità e passano rapidamente”.

Ci sono “eventi estremamente rari, nell’ordine di 1 ogni 10mila o 50mila” ed è per questo “fondamentale l’attività di farmacovigilanza”. In ogni caso nel mondo “3,3 milioni di bambini hanno già fatto l’iniezione prevalentemente con una dose. Nessun segnale di allerta fino ad ora”.