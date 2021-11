L'ira dei rianimatori contro i no vax: "Stufi di rischiare la vita, serve l'obbligo vaccinale"

admpumiddle

Fanatici, esaltati: hanno stufato: gli anestesisti, in questo avvio di quarta ondata pandemica, "sono stufi di dover rischiare in prospettiva, anche se ad oggi la situazione non è da allarme rosso in Italia. Non ne possiamo più, con l'avvicinarsi dell'inverno, di rischiare di nuovo di tornare nella bolgia dei ricoveri. Convincere lo zoccolo duro dei no vax a immunizzarsi con la persuasione è ormai, evidentemente, impossibile. Il Governo deve prendersi la responsabilità di introdurre l'obbligo vaccinale" contro Covid-19.

Lo ha detto Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac).

"Come professionisti - spiega - speravamo in un successo ancora maggiore della campagna vaccinale basata sulla persuasione. A questo punto, però, chiediamo alla politica un passo avanti. C'è ancora una fetta di popolazione non vaccinata che impatta sugli ospedali creando difficoltà a tutti. E che avrà un peso anche nella somministrazione dei richiami, se ci sono ancora prime dosi da somministrare. L'obbligo diventa l'unica strada percorribile".