Maga (Cnr): "L'Aids è una pandemia che dura da 40 anni e non riusciamo a fermare"

admpumiddle

Una piaga sociale ancora oggi molto rilevante e per cui ancora non è stata trovata purtroppo una cura specifica e una sfida per la scienza in tutto il mondo.

A parlare il virologo Giovanni Maga, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, alla vigilia dei 40 anni dalla segnalazione, il 5 giugno 1981, da parte dei Cdc americani, di quelli che si riveleranno essere i primi casi, documentati, di Hiv-Aids.

"L'Aids è una pandemia che dura da 40 anni, non siamo ancora riusciti a fermarla. Siamo riusciti, grazie ai progressi della medicina, a ridurre tantissimo il numero di vittime che, comunque, è ancora importante perché siamo a 700mila, almeno, ogni anno. Abbiamo oltre 37 milioni di persone che vivono con il virus e si concentrano nei Paesi più poveri". Lo dice

"Il virus - continua Maga - circola ancora ovunque. Anche in Italia, dove si stima che diverse migliaia di persone non sanno di averlo. La lezione che ci deve insegnare questa pandemia, non ancora sconfitta, è che se si allenta l'attenzione il virus riprende forza".