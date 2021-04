Locatelli sulla variante indiana: "Buca i vaccini? Non ci sono dati ma niente allarmismi"

admpumiddle

L’alto grado di contagi presente in India causa l’allarme varianti, con cui adesso dovremo misurarci per valutare l’efficacia dei vaccini.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts Franco Locatelli chiede cautela sul fatto che “la variante indiana possa bucare i vaccini perché non ci sono dati che supportino questa tesi e quindi non creerei allarmismi''.

Il monitoraggio per le riaperture - ''Il rischio indubitabilmente un po' c'è però dipenderà molto da noi, dalla gradualità e dalla progressività delle riaperture e questo è stato una sorta di stella polare che ha guidato le scelte proprio perché l'obiettivo è riaprire per non richiudere più. Poi è chiaro che il monitoraggio settimanale di tutti i parametri ci potrà indicare dei segnali di allerta rispetto ai quali rimodulare le scelte''.

''Sono articoli che chiamerei puntuti, non mi scalfiscono perché interpreto quello che sto facendo come un servizio per il paese. I ruoli devono essere ben distinti: chi decide è la politica perché ha titolo per farlo, il Cts fornisce raccomandazioni, pareri e valutazioni ma non è vero che non siamo stati consultati su tutta una serie di aspetti''.

''Proprio al Cts è stata chiesta l'opportunità di prolungare lo stato di emergenza e addirittura abbiamo proposto una data che è stata poi esattamente quella adottata - ha aggiunto - Con il ministro Brunetta si sono definiti i protocolli per i concorsi della pubblica amministrazione e con il ministro Franceschini c'è stato un dialogo per definire la capienza massima di persone per spettacoli al chiuso e all'aperto''.

''Io credo che metà maggio sia il tempo minimo che serve per riuscire a vedere anche l'impatto che avrà sulla curva tutta un serie di riaperture che hanno avuto l'obiettivo di contemperare la tutela della salute ma anche di venire incontro a quei fenomeni di disagio sociale e di oggettiva sofferenza economica''.