Alessia Ciarrocchi smonta i luoghi comuni: "La scienza è democratica ed è condivisa"

Con un breve discorso in pochi punti Alessia Ciarrocchi, biologa molecolare, ha smontato tutti i luoghi comuni dei nemici della scienza: no-vax, terrapiattisti o complottasti che siano. E ha ribadito pochi e semplici punti: la scienza è democratica, condivisa, progressista, inclusiva. È di tutti, oppure non è. È libera, oppure non è.

"La scienza è pluralista, nessuno scienziato lavora da solo. È condivisa, i risultati sono a disposizione della comunità scientifica. È progressista, lavora sempre sull'idea che il domani che sia migliore dell'oggi. Scienza e Ricerca sono un bene della comunità"

Considerazioni fatte a Propaganda Live e diventati quasi subito virali in rete