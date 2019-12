Quando la Borgonzoni diceva: "E se gli psichiatri prescrivessero gite nei boschi anziché antidepressivi?"

E’ diventato un caso nel web. Ossia un vecchio tweet ripescato dal professor Burioni su un vecchio account social di Lucia Borgonzoni.

La leghista aveva rilanciato un articolo pubblicato il 9 aprile del 2017 nel blog di Altraroba dal titolo: “E se gli psichiatri prescrivessero gite nei boschi anziché antidepressivi?

C'era scritto nell’articolo: “Gli “Shinrin-yoku” (letteralmente “bagni nella foresta”) sono una pratica comune in Giappone e consistono in brevi visite nei boschi che permettono di respirare sostanze volatili capaci di migliorare l’intera funzione immunitaria.

Una camminata o escursione in un bosco corrisponde ad una pratica naturale di aromaterapia”.

E ancora: “Alcuni esempi sono l’umulone, costituente del luppolo, responsabile del sapore amarognolo della birra; il mentolo, parte integrante di molti dentifrici; la citronella comunemente usata in detersivi liquidi; il geraniolo, presente negli spray anti-zanzare e la lavanda, per tisane serali…

Alcuni terpeni dimostrano proprietà anti-depressive e calmanti, con effetti ansiolitici.

Chiaramente, ad esclusione di specifiche allergie, questi terpeni sono sostanze ampiamente sicure e vengono perciò utilizzate in un’ampia gamma di attività umane.

Ciò nonostante, le potenzialità dei terpeni non vengono ancora prese con la giusta considerazione dalla maggior parte di psichiatri e psicologi”.

Ovvio: i problemi psichiatrici possono essere curati con una passeggiata nei boschi. Tutto semplice, dunque.

E ha scritto Burioni: “E se alcuni rimanessero a casa a guardare la tv invece di candidarsi a importanti cariche pubbliche e giocare al dottore dicendo scemenze su Twitter?

Giusto, giustissimo: peccato che il Professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e grandissimo tifoso della Lazio è stato preso di mira da un branco di laureati all’università di Facebook, specializzati in Google Search.

Che in alcuni casi hanno replicato livorosi:

“Scusi Dott. ma lei sa almeno l'esistenza dello Shirin Yoku? Dovrebbe come minimo sapere che il relax e le passeggiate in natura hanno un notevole beneficio sulla nostra salute.

Gli “Shinrin-yoku” (letteralmente “bagni nella foresta”) sono una pratica comune in Giappone e consistono in brevi visite nei boschi che permettono di respirare sostanze volatili capaci di migliorare l’intera funzione immunitaria.

Provi anche a leggere l'articolo...



È risaputo che camminare attiva la serotonina che ha una potente funzione nel rafforzare il tono dell'umore. Studi Burioni, studi.



E se magari i medici ci dimostrassero con le analisi del sangue i valori dei neurotrasmettitori invece di inventarsi le teorie a occhio e croce solo perché si sa che un principio attivo dovrebbe agire in qualche modo nel cervello?



Però c'è anche da dire che spesso e volentieri invece di dare tempo e ascolto in casi di ansia o problemi psicologici lievi molti medici se ne lavano le mani e preferiscono prescrivere medicine come fossero acqua fresca. Anche questo è un approccio errato.