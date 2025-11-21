Roccella minimizza il ruolo dell’educazione sessuale nella lotta ai femminicidi: "Non c’è correlazione"

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2025 - 16.44

ATF

La ministra Eugenia Roccella sostiene che “Femminicidi non calano con educazione sessuo-affettiva”. A suo avviso, “Se vogliamo parlare di educazione sessuo-affettiva ne parliamo, ma lateralmente, perché se guardiamo ai Paesi dove da molti anni è un fatto assodato – come per esempio la Svezia per dire quello più noto al mondo – non c’è correlazione con una diminuzione dei femminicidi: la Svezia ha più violenze e più femminicidi di noi”. Prosegue poi affermando: “Non voglio criminalizzare la Svezia, ma non c’è una correlazione fra l’educazione sessuale a scuola e una diminuzione di violenze contro le donne. Quindi possiamo parlarne, ma non mettiamole insieme”.

La replica del Partito democratico arriva con Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd, che giudica gli interventi della ministra “fuorvianti e non supportate da un’analisi seria dei dati. Richiamare la Svezia come esempio negativo, senza considerare il contesto culturale, sociale e normativo, significa ridurre un tema complesso a un argomento ideologico”.

Dal Movimento 5 Stelle interviene Chiara Appendino, che attacca il ministro della Giustizia Carlo Nordio per le sue affermazioni, dichiarando: “’Violenza di genere nel codice genetico maschile’: dopo aver demolito la giustizia, garantito impunità ai soliti noti, liberato uno stupratore di bambini e preso a modello Gelli, Nordio ci regala un’altra perla. La prossima sarà propagandare Lombroso? Se questo è un ministro…”.

Dura anche la posizione di Angelo Bonelli di Avs, che afferma: “Il governo Meloni? Benvenuti nel Medioevo! Per Nordio la violenza sessuale sarebbe nel codice genetico dei maschi, per Roccella non serve l’educazione sessuale. Questi sono i ministri che governano l’Italia. Da chi difende Gelli, capo della loggia massonica eversiva P2 che proponeva la separazione delle carriere, alla ministra Roccella che non vuole educare i giovani a scuola. E se non lo fa la scuola, chi dovrebbe farlo? La strada?”.

Infine, Maria Elena Boschi di Italia viva definisce “imbarazzanti” le posizioni dei due ministri, ribadendo: “Solo così si possono definire le parole di Nordio e Roccella – spiega -. Il ministro della Giustizia, che parla della violenza contro le donne come di una ‘tara’ maschile, e la ministra per le Pari opportunità, che sostiene che l’educazione non serva a contrastare i femminicidi, stanno insultando tutte donne che ogni giorno chiedono rispetto e pari opportunità”.