Giorgia Meloni, l'imbucata di Sharm el-Sheikh

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Ottobre 2025 - 20.28

ATF

È volata a Sharm el-Sheikh. Ha ricevuto la medaglietta ricordo. Ha posato per la immancabile photo opportunity. Ha ricevuto pure l’apprezzamento un po’ greve, ma tant’è, della star del giorno (“Chi è questa donna?). Ha detto la sua, che certo non lascerà segno nella storia. Ma a Giorgia Meloni non importa.

L’importante è essere stata invitata al “ballo” della Pace per Gaza. Che lei, come la maggior parte dei capi di governo e di stato presenti in Egitto, non abbiano smosso un dito per porre fine al genocidio di Gaza, questo sì che è storia. Come è cronaca della peggior politica, le battutine malriuscite sul weekend lungo per chi aveva scioperato per la Palestina o le miserrime critiche rivolte agli attivisti della Flotilla o alle opposizioni tacciate di essere più estremiste di Hamas per non essersi genuflesse al “Piano Trump”.

Se ne torna in Italia la Giorgia presenzialista, immortalata dalle telecamere della fu Rai, oggi ridicola riedizione del fascistico Istituto Luce.

Una cosa va aggiunta. Vede, presidente Meloni, quando Trump ha sbottato con Netanyahu dicendogli “Israele non può fare la guerra al mondo, Bibi”, beh quel mondo a cui il tycoon faceva riferimento era quello dei milioni di persone scese in piazza, in Italia, in Europa e in tutto o quasi il globo terracqueo, contro il genocidio e i fascisti di Tel Aviv che l’avevano congegnato, per lo Stato di Palestina e un popolo in lotta contro l’occupazione.

Di quel mondo Lei non fa parte. Del mondo che non ha chiuso gli occhi di fronte agi 64mila bambini palestinesi uccisi o amputati a Gaza. Per questo, non merita di gioire.