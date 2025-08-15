La 'privata cittadina' Arianna Meloni in visita ufficiale con il presidente Rocca, il Pd: "A che titolo?"

globalist Modifica articolo

15 Agosto 2025 - 19.08

Due anni fa, Giorgia Meloni difendeva la sorella Arianna dopo una vignetta del “Fatto” definendola “una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole solo di essere mia sorella”. Una narrazione rassicurante, pensata per presentare Arianna Meloni come una figura estranea alla sfera ufficiale, lontana dalle stanze del potere.

Oggi quella versione si sgretola davanti alle immagini e alle cronache del Ferragosto. Arianna Meloni, capo della Segreteria Politica di Fratelli d’Italia, ha accompagnato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in una serie di visite ufficiali: dalla Centrale Operativa del 118 alla Protezione Civile Regionale, passando per il NUE 112. Non una presenza privata, ma un ruolo in prima fila accanto al vertice dell’amministrazione regionale in contesti chiaramente istituzionali.

Secondo quanto riportato, Rocca e Arianna Meloni sono stati accolti dal direttore del 118, dottor Narciso Mostarda, e dal personale in servizio. Successivamente, hanno visitato la sede della Protezione Civile e del NUE 112, dove sono stati ricevuti dal direttore dottor Massimo La Pietra, intrattenendosi con volontari, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco. Tutti momenti ufficiali, di rappresentanza e di ringraziamento agli operatori che garantiscono la sicurezza pubblica.

“Oggi, nella giornata di Ferragosto, ho voluto portare la mia vicinanza a chi, anche in un giorno di festa, lavora in prima linea per la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio. “A tutti loro voglio dire grazie per la dedizione, la professionalità e il cuore con cui, ogni giorno, garantiscono la sicurezza e l’incolumità fisica e morale di tutti noi. Lo fanno anche sacrificando tempo con le proprie famiglie, pronti a rispondere alle emergenze in qualsiasi momento. La loro presenza costante è un pilastro della nostra comunità”, ha concluso Rocca.

Ma la presenza di Arianna Meloni non è passata inosservata. Dal Partito Democratico è arrivata una critica diretta: “Nel fare i nostri migliori auguri di buon Ferragosto alla Protezione Civile, alla Centrale Operativa del 118, al NUE 112, ai volontari, alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, ringraziandoli per l’impegno con cui, anche in un giorno di festa, garantiscono la sicurezza dei cittadini, rivolgiamo un augurio anche al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e ad Arianna Meloni. Ci chiediamo solamente a che titolo il Presidente della Regione si sia fatto accompagnare in visita dal capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Questi luoghi devono rimanere spazi istituzionali, dedicati al lavoro silenzioso e prezioso di chi è in prima linea ogni giorno. Il rispetto delle istituzioni significa non piegarle a interessi di parte o a logiche di propaganda”.