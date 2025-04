Meloni da Trump: zero risultati ma solo propaganda reazionaria nel nome del 'nazionalismo occidentale'

globalist Modifica articolo

18 Aprile 2025 - 11.24

ATF

Era stata accolta alla Casa Bianca a braccia aperte, come pochi altri leader stranieri dalla rielezione di Donald Trump, e Giorgia Meloni voleva rassicurare il suo ospite: almeno sul piano della visione politica, parlavano la stessa lingua.

La presidente del Consiglio italiana, il cui partito Fratelli d’Italia ha radici nel neofascismo, ha voluto sottolineare con forza quanto la accomunasse all’uomo che l’aveva appena definita un’“amica” che “tutti amano… e rispettano”.

I dazi commerciali rappresentavano un problema. Ma tra amici? Ehi, si può trovare una soluzione.

Anche se l’Italia vanta uno dei più ampi surplus commerciali con gli Stati Uniti tra i paesi europei, secondo Meloni queste divergenze si possono superare grazie a un concetto non ancora coniato ma evocativo: “nazionalismo occidentale”. Così ha sostenuto, parlando in un inglese sicuro, con un leggero accento, pur ammettendo di non sapere se fosse “il termine giusto”.

“So che quando parlo di occidente, non parlo di uno spazio geografico. Parlo di civiltà. E voglio rafforzare quella civiltà,” ha detto, con parole che il presidente e i suoi ministri-cortigiani hanno accolto con entusiasmo.

“Quindi penso che, anche se abbiamo dei problemi tra le due sponde dell’Atlantico, è il momento di sedersi e trovare soluzioni.”

Dopotutto, ha fatto notare Meloni, si trovavano dalla stessa parte in una battaglia esistenziale: “la lotta contro l’ideologia woke e ADI [sic] che vuole cancellare la nostra storia”.

L’acronimo ha suscitato qualche confusione – forse intendeva dire DEI? – ma poco importava: il messaggio era chiaro.

Meloni, 48 anni, è stata definita “la sussurratrice di Trump in Europa” – capace di toccare corde dell’animo dell’ex presidente che gli altri leader del continente non riescono nemmeno a sfiorare. Ha trascorso del tempo a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, ed è stata l’unica leader europea invitata alla sua inaugurazione a gennaio.

E lì, nello Studio Ovale, il sussurro sembrava funzionare. Il presidente sorrideva indulgente, prima di perdersi in una serie di digressioni durante le quali attaccava Joe Biden, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell (per non aver tagliato i tassi d’interesse), di nuovo Biden, poi i “giudici attivisti” che ostacolano la sua agenda sulle espulsioni, e infine ancora Powell.

Ma era il Trump di sempre. L’uomo che aveva pubblicamente rimproverato Volodymyr Zelenskyj, il presidente ucraino, e aveva tollerato a malapena Emmanuel Macron e Keir Starmer durante le loro visite alla Casa Bianca, ora sembrava l’emblema dell’ospitalità.

Perfino JD Vance – noto per le sue uscite scomposte che avevano rovinato la visita di Zelenskyj e quasi fatto lo stesso con quella di Starmer – stavolta era rimasto in silenzio. Segno che tutto stava andando per il meglio.

Poi, però, una minaccia all’orizzonte.

Un giornalista italiano ha insistito per rivolgere alla premier una domanda in italiano. Mamma mia!

Meloni è parsa infastidita. Non erano forse tutti lì per difendere la stessa civiltà, quella del “nazionalismo occidentale”? Perché sottolineare le differenze?

Ha risposto ugualmente, con riluttanza, il viso che si rilassava leggermente mentre iniziava un lungo discorso, ma il linguaggio del corpo la tradiva: sollevava entrambi i piedi da terra, con una gamba incrociata dietro l’altra. Trump la osservava con attenzione per tutto il tempo.

Alla fine del suo intervento, un giornalista americano ha cercato di porre un’altra domanda, ma Trump è intervenuto:

“No, aspetta, voglio sapere cosa ha detto.”

È toccato all’interprete di Meloni, una donna seduta lì accanto, spiegare:

“Alla presidente Meloni è stato chiesto cosa pensa del fatto che il presidente Trump ritenga Zelenskyj responsabile della guerra in Ucraina.”

Un momento dissonante, ma cruciale – e Meloni lo sapeva. Mentre l’interprete cercava di continuare, la premier – forse avvertendo che si stava entrando in un terreno scivoloso, anche perché fino ad ora ha sostenuto la linea occidentale a favore dell’Ucraina, che Trump sembra pronto ad abbandonare – ha deciso di tradurre da sé la propria risposta.

Si è limitata a ribadire l’impegno ad aumentare i contributi dell’Italia alla NATO, attualmente inferiori all’1,5%, ben lontani dal minimo del 2% concordato e ancora più dal 5% richiesto da Trump.

Poi è toccato a lui:

“Non considero Zelenskyj responsabile,” ha detto, facendo marcia indietro rispetto alle sue precedenti accuse infondate secondo cui sarebbe stata l’Ucraina a iniziare la guerra.

“Ma non sono certo felice del fatto che quella guerra sia cominciata. Non sono contento di nessuno dei soggetti coinvolti.”

Se c’è qualcuno da incolpare, ha proseguito, è Biden – il capro espiatorio universale – perché, dopotutto, tutti sanno che la guerra non sarebbe mai iniziata se Trump fosse stato ancora presidente.

Nessuna accusa per “il presidente Putin”, l’uomo che in realtà ha dato inizio al conflitto.

“Ora sto cercando di convincerlo a fermarsi,” ha detto Trump.

Per il povero Zelenskyj, ampiamente lodato in Occidente per aver difeso il suo paese sotto attacco, non c’è stata molta compassione.

“Non lo sto incolpando. Ma dico solo che secondo me non ha fatto un gran lavoro, ok? Non sono un suo grande fan, davvero no.”

È stato un momento rivelatore di quanto il baricentro politico dell’Occidente si sia spostato in poche settimane dal ritorno di Trump al potere. E un momento scomodo, persino per Meloni.

Poi la conversazione è tornata su un terreno più sicuro: la lotta all’immigrazione. E i sussurri sono ripresi.