Renzi: "Conte non è cattivo ma di politica non ne capisce un granché"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2024 - 10.45

ATF

“Conte non è cattivo, è così. Mette i veti dicendo tu non puoi entrare e non si rende conto che noi siamo già dentro e lui è fuori. Non è cattivo, è un avvocato d’affari prestato alla politica. Non so quanto ci capisca diritto e affari, mi sto rendendo conto quanto ci capisce di politica, non granché”.

Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a Omnibus su La7 parlando in particolare delle elezioni regionali in Emilia Romagna e di quelle del 2025 in Toscana.

Renzi esclude di candidarsi alla presidenza della sua regione di origine: “Io candidarmi? Ma si immagini, ma sta scherzando? Ho già dato. Vedremo il Pd chi porterà al tavolo della coalziione in cui noi siamo perché teniamo in piedi la coalizione, senza di noi non ci sarebbe la coalizione, e i 5 stelle invece sono contro. Giani ha lavorato bene, lo sosterrei volentieri per il futuro”.

Quanto all’Emilia Romagna, Renzi spiega: “Voteremo con grande convinzione De Pascale e avremo i nostri candidati come è ovvio visto che anche in questo caso siamo parte della maggioranza mentre M5s è all’opposizione”.