13 Marzo 2024 - 22.26

Prove tecniche di alleanza. Il candidato di Pd, M5s, AVS e +Europa per le Regionali in Basilicata sarà Domenico Lacerenza.

L’accordo sul nome da schierare per il voto del 21 e il 22 aprile è arrivato nella serata di mercoledì. Lacerenza ha 66 anni ed è il direttore della Sic (Struttura interaziendale complessa) di Oculistica dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.

La nota del “campo largo”

“La formazione civica ‘Basilicata Casa Comune’, il Pd, il M5S, AVS e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dott. Domenico Lacerenza – profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’ospedale regionale ‘San Carlo’ di Potenza – di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell’amministrazione della Regione Basilicata. A Lacerenza, che ha accettato con entusiasmo la sfida, va il nostro ringraziamento”. E’ quanto si legge in una nota congiunta di Pd, M5S, Avs, +Europa.

“Priorità offrire una sanità di qualità”

Nella coalizione al momento non figurano i centristi. Nel comunicato congiunto non compaiono le sigle di Azione e di Iv. “L’agenda di governo regionale che propone questa coalizione – continua la nota – forte della candidatura di Lacerenza, prevede in primo luogo di offrire una sanità di qualità a tutti i cittadini lucani: una sfida essenziale per rilanciare un territorio che ha sofferto profondo disagio per ciò che attiene la fruizione del diritto alla salute e il diritto alle cure”.

Lacerenza: “Metterò massimo impegno per essere all’altezza”

“Per me, che mi sono sempre dedicato alla professione di medico a tempo pieno, è il primo incarico politico: mi impegnerò al massimo per essere all’altezza”, è il primo commento di Domenico Lacerenza. Nato a Barletta nel 1958, Lacerenza vive in Basilicata da oltre 25 anni.