Sardegna, Truzzu (Fdi): "Mia la responsabilità della sconfitta, ma valuteremo se fare ricorso..."

27 Febbraio 2024 - 10.50

Paolo Truzzu è il grande sconfitto delle elezioni regionali in Sardegna. Durante la conferenza stampa post elezioni, l’esponente di Fdi ha ammesso la sconfitta.

“Stamattina ho chiamato Alessandra Todde e le ho fatto i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno `sputo´, circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare. La responsabilità della sconfitta è solo mia”.

“A Cagliari c’è stato più un voto contro il sottoscritto che per la Todde. Se ci saranno elementi per fare ricorso lo faremo, ma non è all’ordine del giorno”