Calenda: "De Luca ha ragione, il governo Meloni non ha idee e politiche d'investimento per il Sud"

12 Febbraio 2024 - 14.20

ATF

Carlo Calenda, leader di Azione, era a Napoli per la presentazione del gruppo ‘Azione Per +Europa’ in Consiglio regionale della Campania. Per l’ex Pd è stata l’occasione per parlare del Sud Italia, dell’assenza di politiche per il Meridione da parte del governo Meloni e delle polemiche con il governatore della Campania Vincenzo de Luca.

“Non sono interessato alle sfide social, ma alla sostanza e nella sostanza ha perfettamente ragione De Luca, il governo non può passare le giornate a polemizzare senza fare le cose che vanno fatte e, su questo punto, è totalmente lacunoso. Non solo non fa, ma smonta il lavoro fatto da Carfagna con il governo Draghi”.

“Qui non c’è un’idea di politica per il Sud, i fondi sviluppo e coesione possono essere usati in modo distorto, le Zes non stanno funzionando, non c’è un’idea di come accelerare gli investimenti”, ha concluso.