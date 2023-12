Natale: la casa comune è chiamata da Papa Francesco

Nuccio Fava Modifica articolo

24 Dicembre 2023 - 19.21

Natale è sempre Natale, purtroppo con non poche contraddizioni per colpa nostra. Resta straordinario questo evento di molti anni fa, con la nascita di un bambino in una mangiatoia, con una madre e un padre già costretti a fuggire per scampare le minacce di Erode. Ma il Natale resta pur sempre universale motivo di speranza, giustizia e solidarietà, non solo per i cattolici, ma rivolto a tutti gli uomini di buona volontà.

Siamo immersi in un clima di guerra, odio e dolore con rischi continui di ulteriori allargamenti. Le conseguenze negative coinvolgono l’intera umanità, a partire dai territori dove Gesù bambino è nato, fino alla terribile tragedia del Golgota e alla resurrezione pasquale, richiedendo pace e azione a favore dei più piccoli e deboli, delle donne – come la figura straordinaria di Maria.

Tutti i problemi, resi più esigenti dal Natale, richiamano fortemente le nostre coscienze mentre le guerre insanguinano importanti regioni del mondo come in Ucraina e in Terra Santa. L’orgoglio di potenza, l’imperialismo e la ferocia dominano lo scenario con il rischio terribile di ulteriore spargimento di sangue e di conflitti sempre più ampi.

Purtroppo, anche sul piano interno, c’è una crisi profonda della politica con un allontanamento irresponsabile dal nostro ruolo in Europa. Tra gli attori principali della politica italiana, prevale una discussione scomposta e una mancanza di impegno serio ed onesto nell’informazione.

Il governo dovrebbe esprimere chiaramente l’indirizzo che intende seguire, affrontando i molteplici problemi nazionali: dalla scuola alla sanità, dal lavoro all’industria. La dimensione del Natale raccoglie misura e sintesi, perché il messaggio di Gesù bambino è di perenne attualità, rivolto agli uomini di buona volontà affinché operino con generosità per migliorare la condizione del pianeta mondo.

La casa comune è chiamata da Papa Francesco.