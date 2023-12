Manovra, Calenda contro il governo: "Non riescono a costruire una strada in Sicilia e vogliono fare il Ponte?"

globalist Modifica articolo

13 Dicembre 2023 - 08.52

Preroll

Carlo Calenda ha parlato della Manovra varata dal Cdm e ancora non approvata dal Parlamento in un’intervista al Corriere della Sera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La faremo all`ultimo secondo utile perché non ci saranno i soldi sul Ponte dello Stretto ma devono far finta di averli. Dopodiché non si spendono otto miliardi di infrastrutture per la Sicilia che sono lì da anni. Sempre e solo chiacchiere: se non riesci a fare una strada in Sicilia come accidenti riesci a fare un ponte?”

Middle placement Mobile

“Comunque, ripeto, faremo la Finanziaria. E faremo un taglio delle tasse provvisorio che non cambierà la vita dei cittadini perché ci saranno una serie di piccole tasse la cui somma sarà più alta della tassa che hai tagliato”.

Dynamic 1

“La politica è un fight club in cui sfoghiamo le nostre frustrazioni e che negli ultimi trent`anni non ha prodotto nulla”. Occorre, secondo il senatore, fare un “patto chiaro con gli italiani su ciò che possiamo permetterci e ciò che non possiamo fare”.

“Non votando chi promette di tutto e si rimangia ogni promessa e intanto quasi un venti per cento di persone non sono libere, nell’accezione dell`art 3 della costituzione o perché non ricevono un’istruzione adeguata o perché non riescono a curarsi se non a spese loro o perché ricevono salari da fame. Lo Stato deve smettere di fare tremila cose ma occuparsi di queste tre e metterci tutte le risorse disponibili”.