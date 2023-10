Salario minimo, Schlein: "Maggioranza in imbarazzo, sciopero generale? Decide il sindacato"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 09.12

Elly Schlein, segretaria del Pd, è intervenuta a Rtl 102.5 per parlare degli ultimi provvedimento del governo Meloni a partire dal rinvio in commissione della proposta di legge dell’opposizione sul salario minimo.

«Sono in imbarazzo in maggioranza perché sanno che questa proposta è popolare anche fra chi ha votato centrodestra. Stanno prendendo tempo ma in modo imbarazzante. Noi continueremo la battaglia anche raccogliendo le firme».

«La maggioranza è in sofferenza anche perché per la prima volta in democrazia il governo ha chiesto ai suoi parlamentari di non presentare emendamenti alla manovra. Ho già offerto asilo politico ai colleghi di maggioranza che vorranno passare emendamenti all’opposizione, noi non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare».

Sulla Manovra varata dal governo, Schlein ha ricordato l’appuntamento in piazza al fianco della Cgil. “Condividiamo molte delle critiche fatte sul versante sanità, precarietà, autonomia differenziata. Sciopero generale? Sta al sindacato stabilirlo”.