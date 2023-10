Bonaccini ai leader dell'opposizione: "Se andiamo separati perdiamo, la destra è forte e va battuta"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 15.46

Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico e della Regione Emilia-Romagna, durante un intervento a Rai News 24 ha parlato dello stato del centrosinistra e dell’opposizione al governo Meloni. E il quadro non è confortante.

«E’ evidente che a forza di andare separati si perde tutti. Io mi auguro che si mettano da parte egoismi, ci si guardi meno allo specchio e si provi a costruire una condizione di alternativa perché questa destra è ancora forte nel Paese e Giorgia Meloni raccoglie ancora un consenso largo, ma la luna di miele è terminata».

«Per diventare alternativa servono opposizioni che, invece di contendersi tra loro, provino insieme a costruire una idea di Paese. Ci sarebbe bisogno di concentrarsi sulle tante cose uniscono. L’appello è a Conte ma, dall’altra parte, anche a Calenda, a Renzi, a chi dice di essere opposizione al Governo di destra. Io penso che il centrosinistra abbia possibilità di essere alternativa a questa destra non tanto e non solo per una somma dei suoi leader o delle forze politiche: le persone non votano se sommi, votano se convinci».