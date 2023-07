Bonaccini: "Nessuno può essere alternativo alle destre senza il Pd"

globalist Modifica articolo

20 Luglio 2023 - 08.33

Preroll

Una opposizione divisa cosa farà contro una destra unita e in mano ai reazionari?

OutStream Desktop

Top right Mobile

«In questo momento è difficile immaginare un nuovo centrosinstra, visto che le turbolenze sono quotidiane o settimanali, ma sulla sanità la pensiamo allo stesso modo e sul salario minimo quasi tutte le opposizoni si trovano insieme».

Middle placement Mobile

Stefano Bonaccini, dal palco della Festa dell’Unità di Roma tratteggia così un possibile terreno di confronto e allarga lo sguardo alle prossime scadenze elettorali: «Alle Europee non dobbiamo allearci con nessuno, poi si voterà in oltre 4mila Comuni, più della metà di quelli italiani, e poi in autunno per la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, e in primavera in Sardegna, Abruzzo, Piemonte e Basilicata».

Dynamic 1

Morale: «Io vorrei cominciare a vincere qualche elezione, non solo a partecipare», dice il presidente Pd. «Vorrei dirlo anche anche agli amici di M5s e del Terzo Polo, da soli non ce la facciamo, l’autosufficienza, anche qualora avessimo sempre ragione, ci condannerebbe all’isolamento, ma, lo dico con amicizia e franchezza a Conte, Renzi e Calenda, se davvero pensate di essere alternativi alla destra sappiate – avverte – che senza il Pd, ma lo capisce anche un bambino, è impossibile battere la destra. Mettetevi il cuore in pace. Senza il Pd, a forza di perdere ogni volta, anche i vostri elettori vi chiederanno conto»