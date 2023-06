Islamofobia sovranista, l'ira di Bonelli: "Destra illiberale che va contro la Costituzione"

globalist Modifica articolo

10 Giugno 2023 - 18.32

Le moschee non gliele fanno costruire ma nello stesso tempo dicono di no ad ogni forma alternativa, come riunirsi a pregare nel garage o in luoghi adattati.

«È una destra illiberale e discriminatoria che oggi con la proposta di Legge a prima firma Foti di Fratelli d’Italia attacca le confessioni religiose non riconosciute. La legge di Fdi che ha iniziato l’iter di approvazione in commissione Ambiente alla camera chiede la modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore per sancire l’esclusione delle agevolazioni urbanistiche alle associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati da Intese» Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

«È un provvedimento chiaramente incostituzionale – prosegue -su cui al Corte Costituzionale è intervenuta su analogo provvedimento della regione Lombardia che ha dichiarato incostituzionale per violazione dell’art.19 della Costituzione che sancisce la libertà di culto. Se la norma fosse approvata le confessioni religiose che si dovessero trovare ad esercitare il culto in ambienti non conformi con gli strumenti urbanistici, andrebbero chiuse ma questo verrebbe applicato – secondo FDI – solo ai mussulmani e a quelle confessioni non riconosciute. In Italia ci sono molte parrocchie e oratori che si trovano in ambienti non conformi con gli strumenti urbanistici che giustamente non vengono chiusi. Foti però vuole chiudere i luoghi dove si esercitano culti diversi. È una discriminazione inaccettabile.»

«La destra al governo ha queste priorità: il decreto rave, il decreto contro i permessi umanitari, ora contro i luoghi di culto. Una vergognosa espressione di questa destra illiberale. Ho scritto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana per chiedergli di fermare questa follia,» conclude