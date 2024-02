Bonelli punta alle Europee: "Dobbiamo tornare in Parlamento, serve umiltà: non possiamo fallire"

globalist Modifica articolo

5 Febbraio 2024 - 11.08

ATF

Angelo Bonelli, esponente di Avs e leader di Europa Verde, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato dell’importanza delle prossime elezioni europee e della necessità di unire le forze di sinistra.

«Riportare i Verdi nel Parlamento europeo. Dico: non disperdiamo i voti, le energie. Restiamo sul punto, tentiamo di fare blocco, mettiamoci in condizione di superare il quattro per cento. E’ un processo di continenza, in politica la logica e anche la prudenza hanno un valore, una peculiare dimensione. Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di farci aprire le porte del Parlamento europeo».

«Ci vuole responsabilità, umiltà, continenza. Quindi, senza rinnegare nulla, dico: sale in zucca! Non vorrei fallire questa ultima prova elettorale», conclude.