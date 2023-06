Bonaccini avvisa Elly Schlein: "Eviti la deriva minoritaria, o metterà il Pd in un angolo"

globalist Modifica articolo

7 Giugno 2023 - 16.50

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, avvisa Elly Schlein: secondo Bonaccini, la neo segretaria deve fare attenzione a evitare una “deriva minoritaria”, perché metterebbe il Pd “in un angolo”. «Vocazione maggioritaria non vuol dire esclusività di fare soli. Vuol dire avere cultura di governo, e la si può avere anche stando all’opposizione. Questo governo durerà anni. Quando si critica non bisogna solo criticare ma anche avanzare proposte».

Il governatore si è poi concentrato sull’emergenza in Emilia Romagna dopo l’alluvione di 10 giorni fa. «Quando ci chiedono cosa fare per aiutare, e ne stiamo ricevendo tanta di solidarietà, dico che se si vuole dare una mano, venite in vacanza in Romagna perché le spiagge sono perfette. L’ospitalità, la professionalità, la capacità di dare servizi di qualità per tutte le età e tutte le tasche dei romagnoli ce l’abbiamo. Sul turismo hanno insegnato al mondo, i romagnoli».