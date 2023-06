Roma Pride 2023, Elodie contro la Regione Lazio: "Vergogna"

globalist Modifica articolo

6 Giugno 2023 - 15.20

Elodie, in una storia su Instagram, ha commentato duramente la notizia della revoca del patrocinio al Gay Pride di Roma decisa dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride… tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti! Vergogna”.

Elodie è stata la madrina dell’edizione 2022 della manifestazione, che quest’anno sarà invece rappresentata da Paola e Chiara. «Lutero in affitto è un crimine», le scrive in risposta un certo signor Mario, al quale Elodie ribatte:«Il signor Mario che non ha un utero che probabilmente non sa dove sia che non sa neanche come si scrive. Bene direi».