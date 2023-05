Amministrative 2023, seggi chiusi per il ballottaggio: ecco i risultati in diretta

globalist Modifica articolo

29 Maggio 2023 - 16.06

Elezioni amministrative 2023, è il giorno dei ballottaggi. Si è votato in 7 Capoluoghi e 34 Comuni, e per il primo turno delle Comunali in Sicilia e Sardegna.

L’affluenza ieri alle ore 23 è stata in calo, fermandosi al 37,51% contro il 45,43% del primo turno. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l’affluenza alle 23 è stata del 47,58% (62,86% alle precedenti comunali).

ECCO LO SCRUTINIO IN DIRETTA

A Massa il candidato del centrodestra Francesco Persiani va verso la vittoria. Quando lo scrutinio è arrivato a 59 sezioni su 80 (73%), Persiani è al 53,61%, con 11.130 voti. Enzo Romolo Ricci, candidatdo del centrosinistra, segue col 46,39%, pari a 9,632 voti.

Testa a testa a Siena tra il candidato del centrodestra Fabio Nicoletti (51,2%) e la candidata del centrosinistra Anna Ferretti (48,8%). Lo scrutinio del ballottaggio delle elezioni comunali è iniziato da poco e le sezioni scrutinate sono 25 su 50.

A Terni Stefano Bandecchi, candidato delle liste civiche, e’ in vantaggio sul candidato di centrodestra Orlando Masselli. Con 47 sezioni scrutinate su 129, Bandecchi si attesta al 56,38 per cento mentre Masselli al 43,62 per cento.

Risultati provvisori degli scrutini di 39 sezioni su 86 Pisa: LISTA % CANDIDATO FRATELLI D’ITALIA GIORG 53,15 MICHELE CONTI MICHELE CONTI SINDACO LEGA PESCIATINI PER PISAFORZA ITALIA-UNIONE DI CE PISA PUNTO ZERO PARTITO DEMOCRATICO 46,85 PAOLO MARTINELLI LA CITT DELLE PERSONE EUROPA VERDE-SI SINISTRA MOVIMENTO 5 STELLE RIFORMISTI PER PISA

Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – con una forbice tra il 38% e il 42%.

A metà scrutinio (52 sezioni su 99) ad Ancona è in vantaggio il candidato del centrodestra Daniele Silvetti con il 51,3% dei voti contro il 48,7% della candidata di centrosinistra Ida Simonella. I due sono separati da 495 voti (finora 9.778 per Silvetti contro i 9.283 per Simonella).

Al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Brindisi, quando sono state scrutinate 32 sezioni su 80, il candidato del centrodestra Pino Marchionna, con 6.093 voti, è in netto vantaggio (53,85%) sul candidato di centrosinistra Roberto Fusco, che ha ottenuto sinora 5.221 voti (46,15%).

A Vicenza è in vantaggio il candidato del centro sinistra Giacomo Possamai, quando lo scrutinio è circa al 10% delle sezioni. Possamai è al 52,62%, seguito da Francesco Rucco col 47,38%

A Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

A Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche – è avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%.

In base al primo exit poll delle ore 15, con una copertura del campione dell’80%, alle elezioni comunali di Catania, è in testa Enrico Trantino, candidato sindaco del centrodestra e di alcune liste civiche, con una forchetta tra il 56 e il 60%, mentre Maurizio Caserta, candidato di centrosinistra, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da liste civiche, è tra il 27,5 e il 31,5%.

Appena chiusi i seggi del primo turno di elezioni Comunali in Sicilia arrivano già i primi “verdetti”: quelli dei municipi al voto con un solo candidato. A Santo Stefano di Quisquina il dato sull`affluenza, che risale alle 23 di ieri, era del 50,79%: qui l`unico candidato è il sindaco uscente Francesco Cacciatore. Situazione analoga a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, dove Giuseppe Sollazzo può brindare in virtù del 59,26% di affluenza raggiunto alle 23 di domenica. Vicino anche l`esito a Contessa Entellina (Palermo), ma qui Leonardo Spera, unico in corsa, dovrà attendere le 15 perché l`affluenza alle 23 di ieri si era attestata al 46,81%.