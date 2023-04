Flash mob del Pd nel paese di La Russa: "No al suo revisionismo, la storia non si cambia"

globalist Modifica articolo

23 Aprile 2023 - 16.27

No alla destra e no al revisionismo di destra. No al fascismo e no ai nostalgici. «Oggi in piazza a Paternò per dire con forza che la storia non si cambia. Per dire basta a questi tentativi di revisionismo storico da parte autorevolissimi esponenti della Destra».

Così il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha preso parte oggi al flash mob a Paternò, in provincia di Catania, paese del quale è originario il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un flash mob pensato in seguito alle dichiarazioni dello stesso La Russa che, qualche giorno fa, parlando del 25 aprile e della festa della Liberazione ha detto che l’antifascismo non è presente nella Costituzione italiana. Il sindaco di Paternò ha vietato l’affissione dei manifesti inerenti al flash mob organizzato nel paese.

«Siamo qui per dire al sindaco di Paternò – prosegue Barbagallo -che coprire i manifesti di una manifestazione di democrazia non ci fermerà». Il titolo del flash mob è stato «La storia non si cambia, si studia. Porta un libro di storia da regalare a Ignazio La Russa».