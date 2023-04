Conte gela Schlein: "Il Pd ha un sistema di potere calma sulle alleanze"

globalist Modifica articolo

22 Aprile 2023 - 22.48

Preroll

Non solo Renzi e Calenda, ora anche Giuseppe Conte alza una barriera, visto che M5s – probabilmente – non vuole un Pd troppo forte ed è comprensibile.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Macché conclave. Andiamoci piano. Abbiamo toccato con mano, tante volte, quale siano i metodi e la logica di un partito, il Pd, che ha un suo sistema di potere».

Middle placement Mobile

Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte in un colloquio pubblicato su Repubblica.it in cui ricorda che «solo pochi mesi fa volevano sbatterci fuori dal Parlamento e dal sistema politico». E annuncia che firmerà il referendum contro l’invio di armi a Kiev perché è in linea con quelle che sono le nostre posizioni, quindi sì, lo firmerò”.

Dynamic 1

«Alle tante sirene che cantano invocando il dialogo e l’unità delle forze di opposizione, rispondo con una parola: calma». «Quando mi vedrò con Schlein? Per ora non ci sono appuntamenti, io preferisco dialoghi informali», dice ancora Conte spiegando che per le amministrative «non ci saranno comizi insieme, con Schlein, perché non in tutte le città corriamo per lo stesso sindaco». Qualche spiraglio per le Regionali di giugno in Molise, invece perché «siamo a buon punto sul programma – dice l’ex presidente del Consiglio – poi bisognerà trovare un candidato comune».

Scelte diverse anche per il 25 aprile, «Andrò a via Tasso a Roma, al museo della Liberazione» dice Conte, mentre Schlein sarà a Milano.