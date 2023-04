Meloni prende schiaffi dalla Ue e canta vittoria: "Finita l'era dell'Italia che subisce"

globalist Modifica articolo

1 Aprile 2023 - 10.50

Il governo Meloni in Europa ha solo preso schiaffi. Sui migranti ha provato solo a criminalizzare le Ong mentre gli sbarchi sono quadruplicati e sbandiera un generico impegno della Ue come grande successo.

Nel frattempo l’unico riferimento del nostro governo reazionario e di estrema destra sono rimasti gli oscurantisti di Visegrad.

Ma l’ex missina continua a far finta di fare la faccia feroce per nascondere le sue mancanze.

«Per avere personale qualificato, quello che serve alle aziende, bisogna cambiare radicalmente la forma mentis che fino all’altro ieri dominava la politica italiana a Bruxelles: l’idea che non ci sia niente da fare, che l’Italia sia vittima predestinata della migrazione irregolare, senza controllo, a causa della sua posizione al centro del Mediterraneo, che ogni tentativo di felmare l’ondata migratoria dalla Tunisia sia vano e dunque che dobbiamo subire e tacere in Europa. Quell’era è finita».

Così la premier Giorgia Meloni in una intervista al Messaggero Veneto.

«In poche settimane – sottolinea Meloni – abbiamo impresso una nuova direzione alla politica dell’Europa, la Commissione ha accolto le nostre posizioni e ora condivide con noi un intervento che punta a vigilare sulle rotte del Mediterraneo centrale e orientale, combattere i trafficanti, aumentare la presenza dell’Europa in Africa per fare formazione, prevenzione, selezione dei talenti che vogliono venire in Italia. So che la rotta orientale dell’immigrazione è il tema chiave per il Friuli Venezia Giulia, ma l’impostazione non cambia: controllo, azione sul territorio, investimenti, flussi regolati».

Nel frattempo l’hotspot di Lampedusa scoppia, il governo si dice contrario a una missione di soccorsa europea, dai paesi dell’altra sponda continuano ad arrivare migranti nonostante l’Italia abbia fidanzato la Guardia Costiera libica gestita dai veri trafficanti. Per dire quello che ha detto Giorgia Meloni ci vuole proprio una faccia da Giorgia Meloni.