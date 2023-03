Calenda sul nucleare preferisce la destra: "Più vicino a Meloni che a Schlein"

globalist Modifica articolo

24 Marzo 2023 - 15.07

Preroll

Calenda si sente più vicino alla destra che al Pd di Schlein sul tema dell’energia nucleare. «Assolutamente sì. Per esempio, la destra sul nucleare ha votato una nostra mozione in cui si dice con chiarezza che si deve andare verso il nucleare. L’obiettivo di fare politica è migliorare la vita delle persone, se un provvedimento della destra lo condivido, lo voto».

OutStream Desktop

Top right Mobile

I pannelli solari «sono molto più inquinanti del nucleare, anche perchè essendo prodotti in Cina, bisogna contare le emissioni del trasporto. Per completare la decarbonizzazione, avremmo bisogno di una quantità di pannelli solari pari a un territorio grande tre volte il Molise, mentre il nucleare occupa un territorio molto più piccolo», ha sottolineato Calenda che ha aggiunto: «Quando il sole non c’è, non c’è nemmeno energia e non si riesce a stoccarne grandi quantità. Invece il nucleare è una fonte costante e senza emissioni. Le scorie sono pochissime e vengono stoccate in assoluta sicurezza».

Middle placement Mobile

Calenda ha poi parlato del nuovo soggetto politico che fonderà con Matteo Renzi. «È già fatto. È stato deciso che il 10 di giugno le due assemblee di Azione e Italia Viva deliberano la fusione, io mi presento come segretario, ma poi decidono gli iscritti, con un meccanismo di primarie tra gli iscritti e non certo come ha fatto il Pd, lasciando che a decidere il segretario dem fossero i 5 stelle che ahnno votato alle loro primarie. Gli iscritti hanno votato per Bonaccini e i non iscritti hanno ribaltato il risultato scegliendo la Schlein».