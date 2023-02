Superbonus, Paglia (Avs): "Il governo lo concede solo ai ricchi, è inaccettabile"

globalist Modifica articolo

20 Febbraio 2023 - 10.48

Il governo Meloni difficilmente tornerà sui propri passi, in merito allo stop della cessione dei crediti, con evidenti ripercussioni anche sul cosiddetto Superbonus. Giovanni Paglia, responsabile economia di Sinistra Italiana, ha duramente criticato l’esecutivo sulla questione.

“Il Superbonus costa troppo, ci dice Giorgia Meloni. Siamo d’accordo. Il punto allora sarebbe mantenerlo solo per i redditi più bassi e per gli edifici con maggiore necessità di efficientamento energetico. Invece che fa il governo della destra? Abolisce la cessione del credito e quindi lascia in essere il superbonus solo per i più ricchi. Questa è la verità ed è inaccettabile”.