Pd, chiuso il voto nei circoli: Bonaccini in vantaggio su Schlein, domenica i gazebo

20 Febbraio 2023 - 09.38

Le primarie del Pd si concluderanno il 26 febbraio, con i gazebo aperti anche ai non iscritti, per determinare chi tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein vincerà la corsa alla segreteria. Ieri, intanto, si sono chiuse le votazioni nei circoli.

Stefano Bonaccini e Elly Schlein, come da pronostici, si contenderanno la segreteria alle primarie del 26 febbraio ma con i risultati dei circoli in Lazio e Lombardia il vantaggio del governatore si sarebbe leggermente ridotto: non più oltre 20 punti, ma 17-18.

Secondo il comitato Bonaccini, la differenza a suo favore sarà di 18,5 punti, riferisce Repubblica: il governatore vince a livello regionale, mentre Schlein sarebbe avanti a Roma e Milano. Comunque ormai fuori gioco Cuperlo e De Micheli. Oggi il Nazareno darà le cifre definitive, mentre domenica nei gazebo parte il voto aperto anche ai non inscritti.