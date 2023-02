Bonaccini (Pd): "Meloni ha sbagliato su Donzelli e Delmastro, è stata debole e arrogante"

globalist Modifica articolo

6 Febbraio 2023 - 09.18

Stefano Bonaccini, in un’intervista a La Repubblica, attacca ancora Giorgia Meloni e la sua posizione in merito al caso delle dichiarazioni di Giovanni Donzelli e del trattamento di informazioni sensibili da parte del sottosegretario Andrea Delmastro.

Quella di Meloni sul caso Donzelli e Delmastro «è una risposta sbagliata» per Stefano Bonaccini, candidato alla guida del Pd: «probabilmente è meno forte di quanto voglia far apparire. E colgo un altro elemento: la destra si è sempre sentita esclusa dallo Stato e ora che è al governo è come se avesse un atteggiamento di rivalsa. Ma debolezza e arroganza sono cattive consigliere. Spostare l’attenzione su altro aiuta. Ma i cittadini inizieranno presto a presentare alla destra il conto delle promesse elettorali». Sottolinea poi che il 41bis «non è minimamente in discussione» e la decisione su Cospito non spetta alla politica.

«Meloni avrebbe dovuto chiudere la vicenda con tempestività e autorevolezza. Non lo ha fatto», il sottosegretario e il vicepresidente del Copasir dovrebbero dimettersi: «Non hanno dimostrato quell’onore e quella disciplina che la Costituzione chiede a chi ricopre cariche istituzionali. Il rispetto delle regole e della democrazia viene prima di ogni cosa, soprattutto per chi dovrebbe guidare il Paese».

«Il 41-bis è un istituto essenziale per la lotta alla mafia e a ogni tipo di eversione: per quanto mi riguarda non è minimamente in discussione. Vengo dal Pci e ricordo che nella nostra storia ci sono le lapidi di Pio La Torre e Guido Rossa. Quanto a Cospito, anche in carcere tutte le persone devono essere curate in modo adeguato e va rispettata la loro dignità: se non succede è una sconfitta per lo Stato». Se vada mantenuto per il 41bis per l’anarchico non spetta alla politica «ma alle autorità giudiziarie che gestiscono e conoscono il caso».