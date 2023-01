Sanremo, la proposta di Bonelli (Avs): "Mandate in onda 'Baraye', la canzone delle proteste in Iran"

globalist Modifica articolo

28 Gennaio 2023 - 12.06

La presenza di Volodymyr Zelensky a Sanremo, con un video che andrà in onda poco prima della finale, ha suscitato molte polemiche nel mondo della politica. Critiche e polemiche “trasversali”, che attraversano tutto l’arco costituzionale. Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, ha lanciato una proposta alla dirigenza Rai.

“Oggi ho scritto al direttore generale e all’amministratore delegato della Rai per chiedere di mandare in onda, proiettandolo al teatro, durante il Festival di Sanremo, il video nel quale Shervin Hajipour canta `Baraye´, la sua canzone di protesta dopo la morte di Mahsa Amini. La canzone di Shervin, uno dei più noti cantanti iraniani, è diventata virale e rappresenta l’inno delle proteste attuali in Iran”.