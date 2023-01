I Verdi contrari all'ingresso del M5s nel Gruppo ecologista alla Ue: ecco il dossier

globalist Modifica articolo

27 Gennaio 2023 - 11.49

Preroll

In una conferenza stampa, Barbara Evi e Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, hanno espresso la loro contrarietà all’ingresso del M5s nel Gruppo Verde al Parlamento Europeo. La conferenza dei due esponenti ecologisti era rivolta direttamente alla Ue, alla quale è stato presentato anche un dossier che “giustifica” la posizione contraria all’ingresso del M5s nel Gruppo parlamentare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Il governo Conte ha inviato alla UE, nel gennaio del 2019, un piano clima ed energia che non rispettava gli obiettivi climatici sulla riduzione della CO2 e sul target di rinnovabili, perché prevedeva solo il 30% di energie rinnovabili entro il 2030 e una riduzione del 37% della CO2. Nonostante ripetute sollecitazioni del mondo ambientalista, Conte non ha mai ritenuto di dover adeguare il piano agli obiettivi climatici. Ancora oggi questo piano non è stato modificato dal governo italiano».

Middle placement Mobile

«`Chiuderemo le fonti inquinanti dell’ILVA´, è questa la promessa del M5S in campagna elettorale che si è infranta una volta al governo. L’Ilva di Taranto è il luogo più inquinato d’Europa, con una mortalità tra i bambini da 0 a 15 anni maggiore del 21% rispetto alla media della regione Puglia. Con Conte al governo le garanzie ambientali sono venute meno e si è concluso il processo divendita dell’industria alla multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal, che non ha apportato alcuna modifica e miglioramento ambientale a Taranto». L

Dynamic 1

«II M5S ha approvato una norma, contenuta in un Decreto-legge `Genova´ dell’ottobre del 2018, che permette di spargere su suoli agricoli dei fanghi industriali tossici contenenti elevati livelli di inquinanti, comprese la diossina gli idrocarburi. Che sapore avranno le verdure alla diossina?».