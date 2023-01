D'Amato (Pd): "La sfida è tra me e Rocca, farò del Lazio la locomotiva d'Italia"

globalist Modifica articolo

20 Gennaio 2023 - 14.26

Alessio D’Amato, candidato alla Regione Lazio di Pd e Terzo Polo, nel giorno della presentazione delle liste si è detto sicuro che la vittoria elettorale sarà contesa tra lui e il candidato della destra, Francesco Rocca.

«La sfida è tra me e Rocca, lo dicono i numeri. Andiamo a vincere, le condizioni ci sono tutte. La rimonta è iniziata e il Lazio sarà la sorpresa e cambierà anche la narrazione sul Pd, che non solo è unito ma he ha messo in campo gli uomini e le donne donne migliori nelle liste, che porta con sé la credibilità dei risultati. L’alternativa e il ritorno a un mondo antico che ha combinato solo guai in questa regione».

«L’obiettivo – ha proseguito – è quello di fare del Lazio la locomotiva di Italia e d’Europa: lo abbiamo dimostrato nell’economia, nel lavoro e nella lotta contro il Covid, che ha visto il Lazio diventare un modello, che vogliamo esportare anche agli altri settori».