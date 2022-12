Renzi contro Pd e Conte: "Gli uni valigiate di contanti, l'altro non vuole una commissione sul Covid"

globalist Modifica articolo

19 Dicembre 2022 - 18.41

Anche oggi Renzi contro Pd e Conte con argomenti che – a dire il vero – sono abbastanza monotoni. «A proposito di questione morale, specie a sinistra. Potrei cavarmela facile facile ricordando come i principali protagonisti dello scandalo europeo abbiano lasciato il Pd in polemica con me. Se ne andarono dal Pd dicendo che io tradivo i valori della sinistra. Sarebbe interessante aprire adesso un dibattito per capire cosa siano per costoro i valori della sinistra. Quali valori?».

Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella enews. A dire il vero il fatto che Renzi abbia tradito o quantomeno abbandonato i valori della sinistra è un fatto politicamente acclarato. Non fosse altro – se non bastassero le politiche e le scelte messe in atto dal suo governo – perché il Terzo Polo è per dichiarazione di Carlo Calenda una formazione centrista. E se sei centrista non sei di sinistra. Questo lo ha detto Panzeri che ora è stato arrestato, ma lo hanno detto decine e decine di dirigenti politici e sindacali che sono persone perbene e che giustamente giudicano le cose nel merito.

«Nel frattempo, a chi mi tira in ballo in modo inopportuno, ricordo che le mie attività internazionali sono tutte trasparenti e legali. Chi come Travaglio non riesce a cogliere la differenza tra far parte di advisory board internazionali e spartirsi valigiate di contanti avrà modo di spiegare le proprie raffinate teorie davanti ai magistrati. I miei soldi non li prendo né dal Qatar né dal Marocco ma da quelli come Dagospia, che mi ha appena bonificato una consistente cifra, avendo perso nelle scorse settimane una causa civile. Insomma io i soldi li prendo da chi mi diffama e continuerò a farlo. Ma voglio aggiungere una questione politica: non si può parlare di questione morale in questo Paese finché non si ha il coraggio di mettere le mani al più grande scandalo contemporaneo, la gestione dei soldi dell’emergenza Covid», continua.

«A Conte che blatera di questione morale io rispondo: prima di parlare di questione morale, caro Avvocato del Popolo, accetta di fare una commissione di inchiesta sui soldi del Covid, dai ventilatori cinesi malfunzionanti fino ai banchi a rotelle, passando per tante collaborazioni del Commissario Arcuri. Che certo non era solo in quei giorni». «Altrimenti abbia il buon gusto di tacere. Perché sugli acquisti Covid ancora nessuno ha scritto la parola fine, nessuno», aggiunge.