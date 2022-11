Ucraina, Dori (Avs) al governo: "La soluzione non è l'invio delle armi, lavoriamo per il cessate il fuoco"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 12.07

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Devis Dori, presentando la mozione sulla guerra russo-ucraina in Aula alla Camera, ha chiesto al governo Meloni di iniziare a immaginare una soluzione non militare al conflitto.

«Esprimiamo piena solidarietà alla popolazione colpita dalla guerra. Si configura una guerra di posizione e logoramento destinata a protrarsi nel lungo periodo. Non è immaginabile una soluzione militare al conflitto, la soluzione non può essere nelle armi».

«È necessario lavorare per strutturare percorsi di disarmo, in particolare di disarmo nucleare», ha aggiunto. «Si inviano armi senza preoccuparsi di dove e come andranno quelle armi, e il portafoglio dell’industria belica si gonfia. Il messaggio che manda maggioranza e governo è chiaro: non importa come andrà il conflitto, meglio buttarsi sull’invio di armi. I soldi mettiamoli in campo per una sforzo di solidarietà verso chi fugge dalla guerra». E Dori conclude citando il presidente Sergio Mattarella: «La pace è frutto del paziente fluire dello spirito e della capacità di passare dallo scontro al dialogo».