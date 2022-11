Ischia, Bonelli contro Pichetto Fratin: "Ipocrita, è ministro del partito dei condoni"

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 11.26

Ischia, Casamicciola. Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, risponde al ministro Pichetto Fratin che ha chiesto l’arresto dei sindaci che approvano condoni e abusi. “L’Italia delle frane, del dissesto, dell’abusivismo, del consumo di suolo che va alla velocità di 2 mq al secondo non ha una carta geologica completa: su 636 fogli geologici ne mancano ancora 300. Il progetto Carg, iniziato a fine anni 80, ancora oggi non è concluso perché non finanziato! E il Governo continua a guardare a soluzioni del passato”.

“Questo Governo e il Ministro Pichetto Fratin in particolare sono bravissimi a scaricare ipocritamente la responsabilità sugli altri. Stamattina, parlando del disastro di Ischia, il Ministro ha affermato che, secondo lui, basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare. Gli vogliamo ricordare che fa parte di un partito che ha legalizzato il cemento abusivo con ben due condoni edilizi targati Berlusconi e che Forza Italia ha costruito il suo consenso elettorale proprio sui condoni. Come se non bastasse, la maggioranza, in Campania, ha fatto campagna elettorale promettendo un nuovo condono edilizio”.

“Ci auguriamo che l’ennesima tragedia abbia aperto gli occhi anche a chi si rifiuta di vedere e che, di fronte a un’Italia ad altissimo rischio idrogeologico, sottoposta a fenomeni meteorologici sempre più estremi legati al cambiamento climatico, il governo voglia smettere di fare la guerra al clima. Si lanci un segnale importante, sbloccando finalmente il piano di adattamento climatico rimasto nel cassetto del ministro, affermando chiaramente che non ci saranno mai più condoni edilizi e approvando la legge sullo stop al consumo di suolo”.