"Via il reddito di cittadinanza a chi non finisce la scuola": Valditara alza ancora il tiro

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 15.54

Preroll

Il governo Meloni si scaglia contro le fasce più deboli della popolazione. Dopo l’addio graduale al Reddito di Cittadinanza, il ministro dell’Istruzione Valditara ha annunciato un nuovo provvedimento ‘punitivo’ in questo senso, per chi non completa l’obbligo scolastico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“In Italia ci sono 364.101 percettori di reddito di cittadinanza nella fascia tra i 18 e i 29 anni. Di essi 11.290 possiede solo la licenza elementare o nessun titolo, e altri 128.710 soltanto il titolo di licenza media. Noi riteniamo si debba prevedere l’obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia illegalmente interrotto o un percorso di formazione professionale nel caso di persone con titolo di studio superiore ma non occupate né impegnate in aggiornamenti formativi, pena in entrambi i casi la perdita del reddito, o dell’eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà”.