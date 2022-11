Italia-Cina, colloquio Tajani-Wang Yi: "Rafforziamo i rapporti e il traffico aereo"

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 15.57

Preroll

Italia e Cina si sono parlate, con il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri Tajani e il suo omologo cinese Wang Yi. La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con l’Italia in vari settori e ad aumentare il traffico aereo tra i due Paesi allo scopo di agevolare gli scambi tra le parti. Il titolare della diplomazia cinese ha evidenziato «l’elevata complementarità» e «l’enorme potenziale» della cooperazione economica tra i due Paesi, dicendosi pronto a incentivare gli scambi bilaterali soprattutto in ambito commerciale, finanziario e tecnologico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Cina intende incrementare le importazioni dall’Italia e accoglie favorevolmente un maggior afflusso delle sue imprese nel mercato nazionale, ha aggiunto Wang, auspicando da parte di Roma «un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio» per le imprese cinesi operanti in Italia. Parte del colloquio è stato dedicato alla cooperazione tra Cina e Unione europea, che secondo Wang «non dovrebbe essere soggetta al controllo di terze parti». A tal proposito, il rappresentante di Pechino ha auspicato un contributo «positivo e costruttivo» da parte dell’Italia per il progresso delle relazioni.

Middle placement Mobile

Il colloquio tra i ministri degli Esteri segue di pochi giorni l’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Durante il suo primo faccia a faccia con il premier, Xi ha dichiarato la sua disponibilità a rafforzare cooperazione e coordinamento per affrontare le principali problematiche emerse nel panorama globale, soprattutto in campo economico.

Dynamic 1

Cina e Italia dovrebbero portare avanti la loro «tradizionale amicizia, comprendere e sostenere gli interessi fondamentali e le preoccupazioni l’una dell’altra, cercando un terreno comune accantonando le differenze», ha detto il capo di Stato cinese, auspicando che i due Paesi facciano buon uso dei meccanismi di dialogo bilaterale. Meloni e Xi hanno dedicato particolare attenzione alla guerra in Ucraina, convenendo sulla necessità di promuovere ogni iniziativa diplomatica finalizzata a porre fine alle ostilità e ad evitare un’escalation. Al termine dell’incontro, il leader di Pechino ha invitato il presidente del Consiglio a effettuare una visita in Cina, che Meloni ha accettato.