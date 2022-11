Giani (Pd): "Bonaccini ha statura nazionale, Nardella deve sostenerlo alle primarie"

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 15.47

In casa Pd iniziano a delinearsi le strategie e le alleanze in vista del congresso, un’accelerata dovuta all’annuncio di Stefano Bonaccini di volersi candidare per la segreteria del partito. Del suo collega, governatore dell’Emilia Romagna, ha parlato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

«Stefano Bonaccini ha statura nazionale. Quando si votò in Emilia Romagna si trovò ad affrontare direttamente Matteo Salvini. Ha la personalità da leader di cui ha bisogno il Partito democratico oggi. Un partito oggi deve avere contenuti e leadership, e Bonaccini mi sembra la persona giusta, di richiamo anche per tanti sindaci, tanti amministratori locali e persone che sono abituate a ragionare con concretezza, pragmatismo e la visione strategica degli ideali».

Giani ha poi chiesto a Dario Nardella, sindaco di Firenze, di appoggiare la candidatura di Bonaccini e di non correre da solo, come molte indiscrezioni vorrebbero. «Nardella deve continuare questa corsa che lui ha sviluppato con molta passione per ridare slancio al Pd nazionale, inserendosi nel gruppo dirigente di amministratori che sostiene Bonaccini. Ha le capacità, l’età, 47 anni, ha sviluppato un bel lavoro da sindaco».