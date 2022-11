Caso Soumahoro, la risposta emotiva sui social: "Cosa vi ho fatto? Io sono una persona integra"

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 11.07

Aboubakar Soumahoro risponde, forse in maniera eccessivamente emotiva, alle accuse che in questi giorni gli sono piovuti addosso. I riflettori della stampa si sono concentrati sull’inchiesta aperta dalla procura di Latina, a proposito delle condizioni dei lavoratori nelle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera.

“Mi dite cosa vi ho fatto? – esclama in un video pubblicato sui social l’esponente di Avs – È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone. Sono una persona integra. Pulita. Lustratore di scarpe, figlio di un contadino e di una casalinga. Ho sempre lottato per la dignità del lavoro, tutta la mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto ma non ci riuscirete”.

“Mia moglie è disoccupata e iscritta all’Inps, non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? Quando l’ho conosciuta lavorava già nell’ambito dell’accoglienza. Parlate con mia suocera, chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa: sarò il primo a scioperare con i dipendenti e a lottare per i loro diritti”.

“La montagna di fango che state buttando su di me non seppellirà mai le mie idee. Volevate il negro di cortile, non lo sono e non lo sono mai stato. Sono una persona integra”.