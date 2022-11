Bonaccini: "Con Elly Schlein ci stimiamo, se vorrà candidarsi alla guida del Pd sarà una bella sfuda"

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 18.40

Quale futuro per il Partito Democratico? “Con Elly ci stimiamo, ci vogliamo bene e abbiamo lavorato benissimo insieme in Regione. Non userò mai una parola che non sia rispettosa e di affetto per lei. Anche perché gli elettori non ne possono più di una classe dirigente che si fa la guerra. Sarà una bella sfida se vorrà candidarsi. Mi fa piacere che ha deciso di iscriversi al Pd e di dar vita al processo costituente».

Così il presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a `Mezz’ora in più´ su Rai3, in merito alla possibile candidatura di Elly Schlein alla guida del Pd.

«La cosa che mi fa piacere è che ha deciso di entrare nel Partito democratico e in questo nuovo processo costituente, e spero che tanti giovani come lei la possano seguire», ha aggiunto.