Senza perdere altro tempo, il Pd vada a Congresso

Valentina Mercanti Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 12.52

L’Assemblea nazionale del Partito Democratico si è riunita per definire quando e come il Congresso potrà tenersi. Oltre al nodo del nuovo Segretario, in gioco c’è l’assoluta necessità di rinnovarsi e riassumere la direzione da cui muovemmo nel 2007.

Il mio auspicio resta quello condiviso anche pochi giorni fa per smentire la falsa notizia di una mia uscita dal partito: stringere i tempi per assicurare al Paese un’opposizione organizzata, puntuale, efficace e mai pretestuosa, con una linea politica costruttiva e dai contorni netti, pronta e disposta tanto a collaborare quanto a dare battaglia a seconda dell’interesse pubblico.

Per tornare a essere credibili serve dimostrare di essere all’altezza delle due cose insieme. Lo dobbiamo ai nostri elettori, ai militanti e a tutta la classe politica sul territorio, che sta pagando il prezzo di questa incertezza. Pur sforzandomi, non trovo nulla di rassicurante nelle dichiarazioni di taluni esponenti di altri partiti che chiedono tempi più lunghi per poter partecipare al Congresso: chi ha a cuore il destino del PD sa bene che non c’è più tempo da perdere.

Credo sia arrivato il momento di una nuova assunzione di responsabilità: senza giri di parole, ritengo che il gruppo dirigente lo debba a tutti gli iscritti e a coloro che in questi anni sono rimaste fedeli al PD, che ancora ci credono e non vedono l’ora di tornare alla buona politica, fatta di ascolto, confronto e partecipazione.



Fare presto e far bene, affinché il Partito Democratico torni a unire e parlare alla maggioranza del Paese. Senza perdere altro tempo, si vada a Congresso.