Conte (M5s) contro la manovra di Meloni: "Un viaggio in prima classe per evasori e corrotti"

Valentina Mercanti Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 17.08

Preroll

Parole durissime quelle del leader M5s: Giuseppe Conte critica aspramente la Manovra del governo Meloni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ un “viaggio in prima classe per evasori e corrotti che girano con mazzette in contanti, un tuffo senza paracadute nel precipizio sociale ed economico per lavoratori e famiglie povere. È l’Italia che ha in mente Giorgia Meloni”, dichiara il leader M5s.

Middle placement Mobile

“Un Paese che volta le spalle alle difficoltà di lavoratori e famiglie, taglia il Reddito di cittadinanza a donne e uomini over 50 e 60 che faticano a trovare un impiego e a persone che già lavorano, ma chiedono il Rdc per integrare stipendi da fame”, aggiunge. “Siamo pronti – assicura il leader M5s – a dare vita a un’opposizione fortissima in tutte le sedi, nelle Istituzioni e nel Paese”.