Gasparri sempre fuoriluogo: "Abusi nella Chiesa? Basta con questa continua autoflagellazione..."

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 12.20

Preroll

Maurizio Gasparri riesce a difendere l’indifendibile e, dopo il report pubblicato dalla Cei sugli abusi e la pedofilia all’interno della Chiesa, l’esponente di Forza Italia esprime i suoi dubbi. «Devo dire, anche da cattolico praticante che non credo a questa flagellazione della Chiesa, anche oggi ho letto i giornali, un quotidiano apre con la solita accusa alla Chiesa ma è normale che ci sia un mondo imperfetto, nessuna realtà è immune da colpe e peccati, io lo respingo questo, non dico l’omertà ma il problema è vasto, lo voglio dire da cattolico praticante anche se è quasi controcorrente affermare la presenza di questa normalità».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Gasparri ha parlato intervenendo al convegno «La forza della Rete. L’approccio multidisciplinare come strumento per combattere gli abusi sessuali», promosso da Telefono azzurro nella Giornata internazionale dedicata alla Protezione di bambini e adolescenti contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Middle placement Mobile

«C’è una sorta di martellamento quotidiano – ha aggiunto Gasparri rivolgendosi in particolare ad alcuni esponenti della Cei presenti in prima fila – si parla solo in quella dimensione ma non c’è il monopolio dell’abuso».