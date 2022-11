D'Amato non chiude al M5s: "Forti anche senza di loro, ma non c'è alcuna preclusione"

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 09.48

Elezioni regionali, nel Lazio (e in Lombardia) il centrosinistra si gioca una fetta importante di futuro. In ballo ci sono le alleanze per mettere in campo la miglior opposizione possibile al governo Meloni. Nel Lazio, il candidato del Pd sarà Alessio D’Amato, attuale assessore alla Sanità della giunta Zingaretti. In un’intervista al Corriere dell Sera, D’Amato si è rivolto al M5s. Il risultato delle regionali, anche se il Pd correrà senza i Cinque Stelle «non è scontato». Anzi: «Credo che possiamo giocarcela alla pari».

«Cinque anni fa, Nicola Zingaretti ha vinto contro il centrodestra unito e i Cinque Stelle come competitor. Il voto delle regionali, con l’elezione diretta del presidente, non è politico ma amministrativo. Allargheremo la coalizione alle liste civiche e non chiuderemo le porte a nessuno, se restiamo uniti, la partita è aperta. Ci pensino bene, il Lazio è la seconda regione italiana per Pil, da parte nostra non vi è alcuna preclusione».