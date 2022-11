Genova rischia di rimanere senza sindaco: nasce un caso intorno a Marco Bucci

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 15.17

Genova rischia di rimanere senza sindaco. L’attuale primo cittadino, Marco Bucci, è anche il commissario per il ponte Marconi, due cariche che potrebbero essere incompatibili. «Ci sarebbero circa 40 sindaci che dovrebbero dare le dimissioni da commissario perché non possono fare più il sindaco la prossima volta, tra cui il sindaco di Roma e di Napoli, anche loro commissari straordinari.

Quindi la cosa proprio non ha senso, non sta in piedi, ma decideranno i giudici». Lo ha dichiarato lo stesso Marco Bucci, parlando con i giornalisti dell’udienza di oggi davanti al tribunale civile sulla sua presunta ineleggibilità per incompatibilità tra il ruolo di primo cittadino e commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi.

«Decaro si è espresso molto chiaramente, è presidente dell’Anci e sta dalla parte politica opposta rispetto alla mia – ha aggiunto – lo ha detto pure lui che questo esposto non ha nessun senso».